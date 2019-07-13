Здание украинского телеканала «112» обстреляли из гранатомета

Событие квалифицировано как террористический акт.

Киеве из гранатомета обстреляли здание телеканала «112 Украина ». В городе введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка. Об этом сообщается на странице полиции Киева в Facebook.

Отмечается, что событие квалифицировали как террористический акт. Из-за произошедшего никто не пострадал.

Сообщение в полицию о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, поступило в 3.40.

На месте происшествия полицейские обнаружили отстрелянный тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы.