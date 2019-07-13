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Здание украинского телеканала «112» обстреляли из гранатомета 

ТК «Звезда» + ещё 8 58 минут назад
Фото: канал 112.ua
Событие квалифицировано как террористический акт.
В Киеве из гранатомета обстреляли здание телеканала «112 Украина». В городе введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка. Об этом сообщается на странице полиции Киева в Facebook.
Отмечается, что событие квалифицировали как террористический акт. Из-за произошедшего никто не пострадал.
Сообщение в полицию о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, поступило в 3.40.
На месте происшествия полицейские обнаружили отстрелянный тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы.
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Происшествия , Украина , Киев
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