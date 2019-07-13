Здание украинского канала обстреляли из гранатомета

Телеканал «112» обстреляли из гранатомета

На Украине применили гранатомет против журналистов. Пострадало здание телеканала "112". О чрезвычайном происшествии сообщила полиция Киева на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел сегодня ночью. Силовикам позвонили жители, рассказавшие, что слышали взрыв. Прибывший наряд полиции нашел трубу гранатомета. Оружие отправили на экспертизу. Здание телеканала имеет характерное повреждение, жертв и пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта.

Очевидно, что нарушители хотели запугать сотрудников телеканала «112 Украина», который давно вызывает ненависть украинских радикалов.

Ранее журналисты опубликовали обращение к правоохранительным органам , попросив «защитить от произвола национал-радикалов, которые путём запугивания и угроз пытаются повлиять на редакционную политику телеканала».

В обращении говорится, что украинские власти не обращают внимание на разгул бандитизма, нападения на журналистов и на целые редакции. Телевизионщики также получили информацию об акции радикалов, намеченной на 13 июля возле здания канала.