Здание украинского канала обстреляли из гранатомета

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Телеканал «112» обстреляли из гранатомета 

Рамблер + ещё 13 33 минуты назад
На Украине применили гранатомет против журналистов. Пострадало здание телеканала "112". О чрезвычайном происшествии сообщила полиция Киева на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел сегодня ночью. Силовикам позвонили жители, рассказавшие, что слышали взрыв. Прибывший наряд полиции нашел трубу гранатомета. Оружие отправили на экспертизу. Здание телеканала имеет характерное повреждение, жертв и пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта.
Очевидно, что нарушители хотели запугать сотрудников телеканала «112 Украина», который давно вызывает ненависть украинских радикалов.
Ранее журналисты опубликовали обращение к правоохранительным органам, попросив «защитить от произвола национал-радикалов, которые путём запугивания и угроз пытаются повлиять на редакционную политику телеканала».
В обращении говорится, что украинские власти не обращают внимание на разгул бандитизма, нападения на журналистов и на целые редакции. Телевизионщики также получили информацию об акции радикалов, намеченной на 13 июля возле здания канала.
Комментарии95
Происшествия , Видео , Украина , МВД , Киев
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