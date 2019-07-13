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После отравления детей в лагере под Владивостоком завели уголовное дело 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: yunga_vl Instagram
ЧП произошло в детском оздоровительном лагере «Юнга».
После того, как в детском оздоровительном лагере «Юнга» произошло массовое отравление детей, прокуратура Приморского края возбудила уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Прокуратура отмечает, что в больницу с признаками инфекционного заболевания желудочно-кишечного тракта поступили 25 детей.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о 28 отравившихся. По данным надзорного ведомства, 15 из них были госпитализированы.
Причиной массового отравления стало несоблюдение санитарных правил по приготовлению пищи и хранению продуктов.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Роспотребнадзор , Владивосток , Приморский Край
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