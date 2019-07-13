Женщина сняла трусы в метро, чтобы ей уступили место

«Насмотреться все никак не могут!»: женщина обнажилась в метро в Москве

В московском метро женщина сняла трусы, обидевшись на пассажира, не уступившего ей место.

Пассажирка демонстрировала половые органы в течение всей поездки, делая замечания людям. В обнаженном виде она проехала несколько станций. Видео инцидента опубликовано в соцсетях.

По информации пользователей, в столичной подземке молодая женщина попросила мужчину уступить ей место. Он отказался, заявив, что не понимает, почему должен это делать. Женщина пришла в ярость, задрала юбку и сняла с себя трусы.

При этом она делала замечания людям, которые смотрели на нее и снимали происходящее на видео.

«…Ну так я обычная уже 30 лет, насмотреться все никак не могут!» — отвечала возмутительница спокойствия на реплики пассажиров.

В комментариях одни пользователи пишут, что женщина — «обычная эксгибиционистка, которой нужен был повод раздеться». Другие считают, что видео поднимает интересный вопрос: должен ли мужчина уступать женщине место в метро, если против этого выступают феминистки.