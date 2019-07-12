СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Якутии 

Следователи возбудили уголовное дело о стрельбе в Якутии, где погиб сотрудник Росгвардии, прибывший на место происшествия. Об этом заявили в пресс-службе СК России.
«Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК России)», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что местный житель застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского.
12 июля поступило сообщение от местной жительницы о семейном скандале с мужем, на место выехали два сотрудника правоохранительных органов.
В итоге супруг женщины открыл огонь из карабина «Тигр», погиб сотрудник Росгвардии, полицейский получил ранения.
Нападавший покончил с собой.