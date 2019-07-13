«Крышу сорвало»: убивший стюардессу сделал заявление

«У меня просто крышу сорвало»: видео допроса подозреваемого в убийстве стюардессы

Подозреваемый в убийстве стюардессы заявил, что у него «сорвало крышу».

Никита Денин, подозреваемый в убийстве стюардессы Альбины Мухамедзяновой признал вину и рассказал, как произошло преступление. Фрагмент допроса опубликовал телеграм-канал Mash.

Денин заявил, что убил подругу «по неосторожности, в связи с ссорами на почве измен».

На допросе он рассказал, что узнал об измене Альбины из переписки в ее смартфоне. Откровенный разговор закончился убийством.

«Я спросил, почему во время наших отношений у тебя еще кто-то был? Ну и как-то ругань, ругань… А дальше она начала громче, громче, громче говорить. И у меня просто крышу сорвало», — рассказал Денин.