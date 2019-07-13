Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«У меня просто крышу сорвало»: видео допроса подозреваемого в убийстве стюардессы 

Рамблер + ещё 5 26 минут назад
Подозреваемый в убийстве стюардессы заявил, что у него «сорвало крышу».
Никита Денин, подозреваемый в убийстве стюардессы Альбины Мухамедзяновой признал вину и рассказал, как произошло преступление. Фрагмент допроса опубликовал телеграм-канал Mash.
Денин заявил, что убил подругу «по неосторожности, в связи с ссорами на почве измен».
На допросе он рассказал, что узнал об измене Альбины из переписки в ее смартфоне. Откровенный разговор закончился убийством.
«Я спросил, почему во время наших отношений у тебя еще кто-то был? Ну и как-то ругань, ругань… А дальше она начала громче, громче, громче говорить. И у меня просто крышу сорвало», — рассказал Денин.
Стюардесса Альбина Мухаметзянова была найдена задушенной в столичном отеле 10 июля. Тело девушки обнаружили в ванне. Ее 25-летний бойфренд Никита Денин при задержании достал нож и оказал сопротивление. Оперативникам пришлось выстрелить из табельного оружия. После этого подозреваемый сдался.
Комментарии19
Происшествия , Видео , Криминал , Альбина Мухаметзянова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский едет к Крыму156
Турция вновь вторглась в Ирак20
«Будет крах украинского государства»: в Крыму предостерегли Киев111
«Внесите уже всех россиян»: Скабеева заступилась за Малахова
Заболевший Шатунов покидает Москву
Видео
00:20
В Анкару привезли новую партию С-400
Армия Ближний Восток
01:23
Турция вновь вторглась в Ирак
Армия Ближний Восток
01:12
Зеленский едет к Крыму
В мире Конфликты
00:19
«Крышу сорвало»: убивший стюардессу сделал заявление
Происшествия Криминал
00:27
Здание украинского канала обстреляли из гранатомета
Происшествия Украина
01:19
«Будет крах украинского государства»: в Крыму предостерегли Киев
Армия Войска
00:29
Россиянки станцевали тверк и заинтересовали полицию
Происшествия
00:28
Разворот на Москву? Куда поведет Литву новый президент
В мире Прибалтика
00:51
Звонок другу? О чем договорятся Путин и Зеленский
Политика Статьи
01:35
Лобода закатила скандал в Петербурге
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение