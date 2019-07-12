МВД подтвердило расстрел полицейского в Якутии

Женщина сообщила в полицию о скандале и вызвала наряд на улицу Ломутскую, после чего на место происшествия приехала оперативная группа в составе помощника оперативного дежурного отдела МВД России по Среднеколымскому району и старшего полицейского вневедомственной охраны Росгвардии, сказали в ведомстве, передает ТАСС.

«Как только служебная автомашина въехала во двор дома заявительницы, по ней был открыт огонь. В результате сотрудник Росгвардии погиб на месте, сотрудник полиции, находившийся за рулем, получил ранения и был доставлен в больницу. Установлено, что выстрелы произвел муж заявительницы», — добавили в МВД.

Ранее в пятницу СМИ сообщили, что в результате конфликта в Среднеколымске погиб полицейский, второй сотрудник правоохранительных органов получил ранение.