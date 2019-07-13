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В Париже задержали почти сорок человек в ходе акции мигрантов 

РИА Новости + ещё 7 43 минуты назад
Фото: Р-Спорт
Почти 40 человек были задержаны в ходе акции мигрантов у парижского Пантеона — архитектурно-исторического памятника, в котором находятся захоронения французских политиков, военных, деятелей культуры и ученых, сообщает столичная префектура полиции.
"После установления личности 37 человек были задержаны", — говорится в сообщении полиции в Twitter.
Как сообщает радиостанция RFI, около 700 протестующих (так называемых "черных жилетов") ворвались в пятницу в здание Пантеона в знак протеста против условий трудящихся без документов во Франции. Они выступали с требованиями к правительству легализовать их статус и предоставить жилье. Акция была организована группой по защите прав мигрантов Chapelle Debout, которая заявила, что направила письмо премьер-министру с жалобами на условия людей, ищущих убежище в стране, "недели назад".
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