В Париже задержали почти сорок человек в ходе акции мигрантов

Почти 40 человек были задержаны в ходе акции мигрантов у парижского Пантеона — архитектурно-исторического памятника, в котором находятся захоронения французских политиков, военных, деятелей культуры и ученых, сообщает столичная префектура полиции.

"После установления личности 37 человек были задержаны", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Как сообщает радиостанция RFI, около 700 протестующих (так называемых "черных жилетов") ворвались в пятницу в здание Пантеона в знак протеста против условий трудящихся без документов во Франции. Они выступали с требованиями к правительству легализовать их статус и предоставить жилье. Акция была организована группой по защите прав мигрантов Chapelle Debout, которая заявила, что направила письмо премьер-министру с жалобами на условия людей, ищущих убежище в стране, "недели назад".