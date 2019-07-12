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Поезд смертельно травмировал человека в Москве 

РИАМО 29 минут назад
Фото: РИАМО, Александр Манзюк
Электропоезд насмерть сбил мужчину в районе столичной железнодорожной станции «Перово», сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
«Сегодня около шести часов утра в районе железнодорожной станции «Перово» электропоездом сообщением 47-й километр — Москва смертельно травмирован 35-летний гражданин. По предварительным данным, он шел в габаритах поезда и не слышал его приближение», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время транспортная полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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Происшествия , МВД , РИАМО , Москва
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