Поезд смертельно травмировал человека в Москве

Электропоезд насмерть сбил мужчину в районе столичной железнодорожной станции «Перово», сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Сегодня около шести часов утра в районе железнодорожной станции «Перово» электропоездом сообщением 47-й километр — Москва смертельно травмирован 35-летний гражданин. По предварительным данным, он шел в габаритах поезда и не слышал его приближение», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время транспортная полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.