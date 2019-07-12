Поссорилась с мужем: москвичка упала в парке в водосток и исчезла 

В конце июня в Москве 26-летняя девушка упала в канализационный люк, с тех пор о ней ничего не известно. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах города.
На сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве сообщили, что по факту случившегося возбуждено дело об убийстве.
По данным СК, инцидент произошел вечером 30 июня на территории дендропарка на юге Москвы. Девушка упала в водосток, находившиеся рядом друзья пытались помочь, но не смогли ее вытащить.
Следователи допросили всех очевидцев и изучили записи с уличных камер. В СК отметили, что не исключают возможность насильственной смерти девушки. «Московский комсомолец» утверждает, что в день исчезновения москвичка поссорилась с мужем.
Сейчас следователи, сотрудники Мосводоканала и Мосводостока ищут москвичку с использованием специальной техники.