Поссорилась с мужем: москвичка упала в парке в водосток и исчезла

В конце июня в Москве 26-летняя девушка упала в канализационный люк, с тех пор о ней ничего не известно. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах города. На сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве сообщили , что по факту случившегося возбуждено дело об убийстве. По данным СК, инцидент произошел вечером 30 июня на территории дендропарка на юге Москвы. Девушка упала в водосток, находившиеся рядом друзья пытались помочь, но не смогли ее вытащить. Следователи допросили всех очевидцев и изучили записи с уличных камер. В СК отметили, что не исключают возможность насильственной смерти девушки. «Московский комсомолец» утверждает , что в день исчезновения москвичка поссорилась с мужем. Сейчас следователи, сотрудники Мосводоканала и Мосводостока ищут москвичку с использованием специальной техники.