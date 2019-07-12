Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поссорилась с мужем: москвичка упала в парке в водосток и исчезла 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В конце июня в Москве 26-летняя девушка упала в канализационный люк, с тех пор о ней ничего не известно. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах города.
На сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве сообщили, что по факту случившегося возбуждено дело об убийстве.
По данным СК, инцидент произошел вечером 30 июня на территории дендропарка на юге Москвы. Девушка упала в водосток, находившиеся рядом друзья пытались помочь, но не смогли ее вытащить.
Следователи допросили всех очевидцев и изучили записи с уличных камер. В СК отметили, что не исключают возможность насильственной смерти девушки. «Московский комсомолец» утверждает, что в день исчезновения москвичка поссорилась с мужем.
Сейчас следователи, сотрудники Мосводоканала и Мосводостока ищут москвичку с использованием специальной техники.
Происшествия , Мосводоканал , СКР , Московский комсомолец , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виноделы в Грузии призвали к ответу гендиректора «Рустави 2»
Украинский телеведущий обматерил Путина178
Пару сожгли заживо: девушка успела дать показания17
Тайная болезнь Ваенги заставила певицу покинуть Россию12
Трамп заявил о смерти Шварценеггера5
Видео
00:51
Звонок другу? О чем договорятся Путин и Зеленский
Политика Статьи
01:49
«Очень тяжело!»: Газманов признался в алкоголизме
Статьи Шоу-бизнес
00:20
Опубликовано видео доставки С-400 в Турцию
Армия Оружие
00:52
Звезду «Глухаря» задержала полиция
Шоу-бизнес
04:51
«Здравствуйте»: Как Путин начал разговор с Зеленским
Политика Украина
04:28
«Не надо ничего там бередить»
Наука и техника Наука
00:41
Играющих в «лопатобол» рабочих сняли на видео
Общество
03:01
Ведущая «Рустави 2» устроила перепалку с депутатом РФ
Политика В мире
03:30
Дело Орланди: вскрытые могилы оказались пусты
В мире
04:42
Россия попробует договориться с Грузией о мире
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть