Трагедия в Раменском: Малахов обнаружил недочеты

Следователь, расследующий дело о смерти Евгении Исаенковой, которую называют любовницей экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова , ни разу не допрашивал подозреваемого в убийстве. Об этом в программе «Прямой эфир» заявил сам чиновник, у которого, как полагают правоохранители, был мотив совершить преступление.

«Следствие не рассматривает никакие другие варианты, кроме моей виновности», — заявил Кулаков в зале суда.

По его словам, после ареста он только однажды общался с оперативником уголовного розыска, следователь на контакт с ним не вышел ни разу.

«Я не знаю, как давать показания, если мне не задают вопросы», — отметил бывший чиновник.

Журналисты программы попытались выяснить, почему Кулакова ни разу не допросили, у самого следователя, однако правоохранитель уклонился от ответа, посоветовав за разъяснениями обратиться в пресс-службу ведомства.

Тело 39-летней Евгении Исаенковой было найдено 4 мая в её автомобиле Mercedes в лесу. По версии следствия, преступление совершил Андрей Кулаков, которого с женщиной связывали близкие отношения. Предполагается, что причиной инцидента стал конфликт между возлюбленными. Кулаков не признал вину. Он заявил, что в момент, когда была убита Исаенкова, он находился дома в кругу семьи.