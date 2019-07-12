Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трагедия в Раменском: Малахов обнаружил недочеты 

Рамблер 9 минут назад
Следователь, расследующий дело о смерти Евгении Исаенковой, которую называют любовницей экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова, ни разу не допрашивал подозреваемого в убийстве. Об этом в программе «Прямой эфир» заявил сам чиновник, у которого, как полагают правоохранители, был мотив совершить преступление.
«Следствие не рассматривает никакие другие варианты, кроме моей виновности», — заявил Кулаков в зале суда.
По его словам, после ареста он только однажды общался с оперативником уголовного розыска, следователь на контакт с ним не вышел ни разу.
«Я не знаю, как давать показания, если мне не задают вопросы», — отметил бывший чиновник.
Журналисты программы попытались выяснить, почему Кулакова ни разу не допросили, у самого следователя, однако правоохранитель уклонился от ответа, посоветовав за разъяснениями обратиться в пресс-службу ведомства.
Тело 39-летней Евгении Исаенковой было найдено 4 мая в её автомобиле Mercedes в лесу. По версии следствия, преступление совершил Андрей Кулаков, которого с женщиной связывали близкие отношения. Предполагается, что причиной инцидента стал конфликт между возлюбленными. Кулаков не признал вину. Он заявил, что в момент, когда была убита Исаенкова, он находился дома в кругу семьи.
Комментарии4
Происшествия , Видео , Андрей Кулаков , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель напророчили досрочную отставку
Мост или отставка: Зеленский заключил пари103
«Красная армия уже снесла все, что нужно»24
«Здравствуйте»: Как Путин начал разговор с Зеленским154
Савченко не пустили в Донбасс12
Видео
00:52
Звезду «Глухаря» задержала полиция
Шоу-бизнес
04:51
«Здравствуйте»: Как Путин начал разговор с Зеленским
Политика Украина
04:28
«Не надо ничего там бередить»
Наука и техника Наука
03:01
Ведущая «Рустави 2» устроила перепалку с депутатом РФ
Политика В мире
03:30
Дело Орланди: вскрытые могилы оказались пусты
В мире
04:42
Россия попробует договориться с Грузией о мире
Политика В мире
00:30
Ад в Мытищах: эксперты назвали причину ЧП
Пожары Происшествия
06:34
Зеленский решил заработать на Чернобыле
В мире Статьи
00:41
Меркель теряет здоровье и власть
В мире Статьи
03:42
Обыски и обвинения: на Порошенко объявлена охота
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение