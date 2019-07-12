В Москве найден мертвым один из лидеров солнцевской ОПГ

Telegram-канала Mash cсообщил об обнаружении тела Александра Францевича, которого правоохранители называют одним из лидеров солнцевской преступной группировки, действовавшей на юго-западе столицы. Преступный авторитет по прозвищу Ганс скончался из-за болезни. Умершему был 51 год. Францевича обнаружили мёртвым в его квартире. Отмечается, что Ганс умер от острого приступа перитонита. Считается, что солнцевская ОПГ возникла в начале 90-х годов на территории столичного муниципального округа Солнцево. В разное время, по подсчётам полицейских, в группировку входили от 200 до 300 человек. Лидеры ОПГ среди которых называют Сергея Тимофеева по прозвищу «Сильвестр», Сергея «Михася» Михайлова, братьев Авериных и др. получали доход с рынков, казино, ресторанов и отелей. В середине 90-х под контролем «солнцевских» оказалось около 120 банков и фирм в разных городах России. ОПГ была известна, как одна из самых масштабных и жестоких, поскольку её участники занимались контрабандой, рэкетом, сбытом наркотиков, оружия и автомобилей, похищением и убийством людей.