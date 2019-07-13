Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врачи предполагают, что смогут избежать ампутацию правой руки избитой в Ингушетии девочки 

ТАСС + ещё 20 59 минут назад
Лечащие врачи семилетней девочки, избитой родной тетей в Ингушетии, полагают, что смогут избежать ампутации и сохранят правую руку ребенку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы постоянного представительства Ингушетии при президенте РФ.
Семилетняя девочка 4 июля была доставлена в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов. Ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. Ребенка перевели 5 июля в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где при обследовании выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Врачи пытаются спасти большую площадь правой руки девочки, пострадавшую сильнее всего.
"Зампостпреда республики Адам Бузуртанов навестил девочку. Бузуртанов пообщался с лечащим врачом ребенка Александром Брянцевым. По его словам, состояние девочки стабильное, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки, возможно, ампутации удастся избежать", — говорится в сообщении.
Тете девочки предъявлены обвинения по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего". Обвиняемая — 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится девочке родной тетей со стороны отца, была задержана 4 июля. В отношении нее возбуждено уголовное дело, женщина арестована. В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники.
ТАСС: последние новости
Оператора одного из телеканалов Петербурга нашли мертвым Движение по кольцевой линии метро Москвы остановлено из-за падения человека на рельсы В отеле в Сомали произошел взрыв
Комментарии23
Происшествия , Видео , Александр Брянцев , Леонид Рошаль , Республика Ингушетия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Передумали: Неожиданная «реакция» Пентагона на С-40037
Женщина сняла трусы в метро, чтобы ей уступили место64
На дом Габунии повесили позорную табличку71
Рассекречены документы по освобождению Вильнюса1
Наблюдателей РФ от ОБСЕ не пустили в Раду1
Видео
00:29
Россиянки станцевали тверк и заинтересовали полицию
Происшествия
00:51
Звонок другу? О чем договорятся Путин и Зеленский
Политика Статьи
01:49
«Очень тяжело!»: Газманов признался в алкоголизме
Шоу-бизнес Статьи
00:20
Опубликовано видео доставки С-400 в Турцию
Армия Оружие
04:10
«Шлаковые песни»: Ротару разнесли за новый репертуар
Шоу-бизнес Статьи
00:52
Звезду «Глухаря» задержала полиция
Шоу-бизнес
04:51
«Здравствуйте»: Как Путин начал разговор с Зеленским
Политика Украина
04:28
«Не надо ничего там бередить»
Наука и техника Наука
00:23
Пока вы не уснули: В Киеве сменилась власть
В мире
00:41
Играющих в «лопатобол» рабочих сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение