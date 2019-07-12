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Лифт оторвал мальчику мизинец на западе Москвы 

360tv.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Лифт лишил ребенка пальца. Мизинец пятилетнего мальчика зажало дверьми и оторвало. Маленького москвича госпитализировали.
Спасатели приехали по вызову в дом на Мичуринском проспекте, сообщил «360» источник в экстренных службах города. Мать ребенка по телефону заявила, что ребенок застрял в лифте на четвертом этаже.
На место происшествия также прибыли сотрудники «Мослифта». В результате мальчика освободили и оказали ему первую помощь до приезда скорой.
Врачи забрали ребенка в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля. Выяснилось, что ему оторвало мизинец.
Недавно двухлетний житель Уссурийска потерял палец в игровой зоне местного ТЦ «Москва». Пока виновные инцидента выясняются, отец ребенка намерен судиться с владельцами торгового центра. Серьезную травму мальчик получил, когда катался на аттракционе с машинками.
По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Следователи осмотрели место ЧП и назначили необходимые экспертизы.
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