Лифт оторвал мальчику мизинец на западе Москвы

Лифт лишил ребенка пальца. Мизинец пятилетнего мальчика зажало дверьми и оторвало. Маленького москвича госпитализировали.

Спасатели приехали по вызову в дом на Мичуринском проспекте, сообщил «360» источник в экстренных службах города. Мать ребенка по телефону заявила, что ребенок застрял в лифте на четвертом этаже.

На место происшествия также прибыли сотрудники «Мослифта». В результате мальчика освободили и оказали ему первую помощь до приезда скорой.

Врачи забрали ребенка в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля. Выяснилось, что ему оторвало мизинец.

Недавно двухлетний житель Уссурийска потерял палец в игровой зоне местного ТЦ «Москва». Пока виновные инцидента выясняются, отец ребенка намерен судиться с владельцами торгового центра. Серьезную травму мальчик получил, когда катался на аттракционе с машинками.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Следователи осмотрели место ЧП и назначили необходимые экспертизы.