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Задержанного в Уругвае россиянина отправили за решетку 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Stephen Hird/Reuters
Россиянина, которого поймал Интерпол в Уругвае по подозрению в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, посадили за решетку на 90 дней. Об этом сообщили в суде, передает РИА "Новости".
Уточняется, что суд решил арестовать жителя России за то, что он якобы скрывает сведения о побеге итальянского наркобарона. Стоит отметить, что еще один гражданин и гражданка России, задержанные также по подозрению в помощи мафиози, остались на свободе, но против них продолжается расследование.
Ранее сообщалось, что Интерпол задержал россиян в Уругвае. Их подозревают в содействии сокрытия из тюрьмы итальянского мафиози Рокко Морабито, пишет Ecos.
Сам Морабито, который был задержан в Уругвае в 2017 году, в ближайшие месяцы должен был быть экстрадирован в Италию по обвинению в торговле наркотиками.
В настоящее время полиция продолжает его поиски.
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Происшествия , Интерпол , РИА Новости , Уругвай
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