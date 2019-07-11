Истязал дочерей: на убитого Хачатуряна завели дело

Уголовное дело в отношении жителя Москвы Михаила Хачатуряна , убитого тремя его дочерьми, выделено в отдельное производство. Действия самого Хачатуряна, вынудившие девочек применить силу — по версии СК, должны быть квалифицированы по уголовным статьям «Истязание», «Насильственные действия сексуального характера» и «Понуждение к действиям сексуального характера».

Следственный комитет России выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна — отца трех сестер Крестины, Ангелины и Марии, обвиняемых в его убийстве, которое произошло в Алтуфьевском районе Москвы, приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах

Такое решение следствие приняло в связи с тем, что действия самого Хачатуряна, вынудившие девочек применить силу — по версии СК, должны быть квалифицированы по уголовным статьям 117, 132, 133 УК РФ («Истязание», «Насильственные действия сексуального характера» и «Понуждение к действиям сексуального характера», соответственно, передает НСН.

Вечером 27 июля 2018 года в межквартирном холле подъезда жилого дома на Алтуфьевском шоссе на севере Москвы, было обнаружено тело 57-летнего Михаила со множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди.

«В ходе допроса девушки пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий», — говорится в сообщении столичного Следственного управления СК России.

На представленных в суде фотографиях с места преступления видно, что лестничная площадка и лифтовой пол залиты кровью, след тянется из квартиры убитого. Также в крови кнопка вызова лифта, а рядом с телом мужчины валяется большой кухонный нож.

Девушки на допросах признались в убийстве, объяснив свои действия «неприязненными отношениями» с отцом, который долгое время причинял им «моральные страдания». Свою жизнь в семье сестры называли адом. Стоит напомнить, что на момент убийства Крестине, Ангелине и Марии было 19, 18 и 17 лет соответственно.

Вскоре СМИ опубликовали стенограмму первых показаний сестер Хачатурян. В ходе допросов девушки подробно рассказали о жизни с родственником, домогательствах и издевательствах с его стороны, а также о дне, когда они совершили убийство. Хотя показания не датированы, известно, что девушки дали их во время одной из первых очных ставок.

Средняя сестра Ангелина в ходе первого допроса рассказала, что отец домогался ее еще в 15-летнем возрасте — в 2014 году, когда они вдвоем летали в Израиль.

«Через несколько дней, находясь в отеле, отец приказал мне раздеться и лечь на кровать, я со страху это сделала, после чего он также разделся и провел своим половым органом по моим половым органам, затем сказал, что я не его дочь и когда мне будет 18 лет я должна стать его женой.

На следующий день он заставил меня поцеловать его половой орган, после чего накричал на меня, сказав, зачем я это делаю. Мне было очень страшно, но ничего другого как подчиниться мне не оставалось», — говорится в стенограмме допроса, опубликованной телеграм-каналом Mash (орфография исходного текста сохранена — «Газета.Ru»).

Ангелина также сообщила, что домогательства продолжались в течение четырех лет. По ее словам, отец принуждал ее к оральному и анальному сексу, а также трогал ее в интимных местах.

«Он всегда говорил, что прелюбодействовать это грех и очень плохо, но так как мы его кровь и дочери, он может делать с нами все, что захочет, а мы должны всегда этому подчиняться», — рассказала девушка в ходе первых допросов.

За месяц до убийства Хачатурян начал испытывать головные боли и обратился в больницу, где врачи диагностировали ему проблемы с психикой. Как сообщили СМИ, мужчина действительно проходил лечение в Научно-практическом психоневрологическом центре имени Соловьева.

«После прохождения каких-то сеансов ему якобы становилось лучше, но все равно примерно 21 июля 2018 года он потребовал у Ангелины ему мастурбировать», — заявила младшая сестра.

По ее словам, говорить о проблемах с отцом кому-то из родственников они тоже боялись, поскольку были уверены, что им никто не поверит. В итоге девочки решили сами заступиться за себя и убили отца.

Сейчас сестрам предъявлены обвинения в окончательной редакции по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Девушкам грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.

Следствие по делу сестер Хачатурян вызвало широкий общественный резонанс, передает ФАН. Его активно обсуждали и освещали на федеральных каналах. В Санкт-Петербурге, Москве и других городах неоднократно проходили пикеты в поддержку девушек. Была создана петиция, адресованная Следственному комитету с требованием прекратить судебный процесс, по состоянию на июнь 2019 года под ней подписалось более 115 тысяч человек.