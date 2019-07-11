Замглавы Пенсионного фонда России признал вину

По его словам, Иванов подал в отставку с занимаемой должности.

«Сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы», — рассказал собеседник агентства.

Днем 11 июля стало известно о задержании заместителя председателя правления Пенсионного фонда России правоохранительными органами по подозрению в получении взятки.

«Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме», — заявили в пресс-службе ПФР.