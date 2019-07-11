СКР возбудил дело в отношении отца сестёр Хачатурян

Оно заведено по статье об истязании и действиях сексуального характера.

«Следственная группа СК России выделила в отдельное производство материалы в отношении Михаила Хачатуряна по факту совершения им преступлений в отношении своих дочерей. По мнению следствия, его действия должны быть квалифицированы по статьям 117, 132, 133 УК РФ (истязание, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера)», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Сестёр Хачатурян обвиняют в убийстве своего 57-летнего отца. Его тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено летом прошлого года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе все три девушки признали вину и сообщили, что отец долгие годы издевался над ними, бил и насиловал. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза позднее установила, что у Хачатуряна было расстройство личности.

2 августа прошлого года сестёр арестовали. 27 сентября им изменили меру пресечения на запрет определённых действий. Девушки были освобождены в зале суда.