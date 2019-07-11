Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СКР возбудил дело в отношении отца сестёр Хачатурян 

Говорит Москва 19 минут назад
Фото: ТАСС
Оно заведено по статье об истязании и действиях сексуального характера.
«Следственная группа СК России выделила в отдельное производство материалы в отношении Михаила Хачатуряна по факту совершения им преступлений в отношении своих дочерей. По мнению следствия, его действия должны быть квалифицированы по статьям 117, 132, 133 УК РФ (истязание, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера)», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Сестёр Хачатурян обвиняют в убийстве своего 57-летнего отца. Его тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено летом прошлого года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе все три девушки признали вину и сообщили, что отец долгие годы издевался над ними, бил и насиловал. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза позднее установила, что у Хачатуряна было расстройство личности.
2 августа прошлого года сестёр арестовали. 27 сентября им изменили меру пресечения на запрет определённых действий. Девушки были освобождены в зале суда.
Говорит Москва: последние новости
Врачи сообщили об улучшении состояния избитой в Ингушетии девочки Экс-депутата Маевского обвинили в вымогательстве 50 млн долларов у Фридмана и Авена В Ленинградской области жители гробом протаранили вход на кладбище и попали под обстрел
Комментарии
Происшествия , Михаил Хачатурян , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: россиян ждет нереальный рост зарплат43
Зеленский раскрыл детали разговора с Путиным45
Путин впервые поговорил с Зеленским252
СК возбудил дело против убитого отца сестер Хачатурян10
Путин принял решение по Севастополю36
Видео
01:36
Алибасова загнали в угол видеороликом его обмана
Шоу-бизнес Статьи
02:12
Россияне гробом протаранили вход на кладбище
Происшествия
03:20
В «мытищинском аду» погибла женщина
Пожары Происшествия
00:47
Появилось видео с пепелища на подмосковной ТЭЦ
Происшествия Пожары
00:49
Радиоактивное облако над «Комсомольцем» сняли на видео
Наука и техника Наука
01:10
Появилось видео прогулки Зеленского по Чернобылю
Украина В мире
00:07
Выяснилось, кто издает самый громкий звук в океане
Наука Наука и техника
02:23
Ад в Мытищах: Названа причина пожара
Пожары Происшествия
01:27
Россия заметила наступательный кулак НАТО
Войска Политика
01:15
Число пострадавших при пожаре в Мытищах выросло
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение