Посмертно: СК возбудил дело против убитого отца сестер Хачатурян

По словам источника, следственная группа выделила материалы в отношении Хачатуряна в отдельное производство. Он обвиняется по трем статьям уголовного кодекса: истязания, насильственные действия сексуального характера и принуждение к действиям сексуального характера.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранами было обнаружено 27 июля 2018 года на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе.

По подозрению в убийстве были задержаны три дочери Хачатуряна, одна из которых — несовершеннолетняя. На допросе девушки сразу признали свою вину, но заявили, что пошли на убийство после многолетних издевательств и насилия со стороны отца.