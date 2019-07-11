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Посмертно: СК возбудил дело против убитого отца сестер Хачатурян 

Рамблер 5 минут назад
Фото: соцсети
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна посмертно по факту преступлений, совершенных им в отношении своих дочерей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, следственная группа выделила материалы в отношении Хачатуряна в отдельное производство. Он обвиняется по трем статьям уголовного кодекса: истязания, насильственные действия сексуального характера и принуждение к действиям сексуального характера.
Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранами было обнаружено 27 июля 2018 года на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе.
По подозрению в убийстве были задержаны три дочери Хачатуряна, одна из которых — несовершеннолетняя. На допросе девушки сразу признали свою вину, но заявили, что пошли на убийство после многолетних издевательств и насилия со стороны отца.
Происшествия , Михаил Хачатурян , СКР
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