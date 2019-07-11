Убитая любовница экс-главы Раменского района возила с собой икону от колдовства

Убитая помощница экс-главы Раменского района Андрея Кулакова возила со собой в машине икону Киприана, которая защищает от черной магии и колдовства. Об этом сообщают Вести.ru.

Подробности убийства Евгении Исаенковой стали известны в студии передачи "Прямой эфир".

В программе продемонстрировали кадры из зала суда, на которых Кулаков заявляет, что следователь ни разу не допрашивал его с момента ареста.

Также зрителям стало известно о том, что убитая возила с собой магический атрибут.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест бывшего главы подмосковного Раменского Андрея Кулакова.