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Убитая любовница экс-главы Раменского района возила с собой икону от колдовства 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Соцсети
Убитая помощница экс-главы Раменского района Андрея Кулакова возила со собой в машине икону Киприана, которая защищает от черной магии и колдовства. Об этом сообщают Вести.ru.
Подробности убийства Евгении Исаенковой стали известны в студии передачи "Прямой эфир".
В программе продемонстрировали кадры из зала суда, на которых Кулаков заявляет, что следователь ни разу не допрашивал его с момента ареста.
Также зрителям стало известно о том, что убитая возила с собой магический атрибут.
Ранее сообщалось, что суд продлил арест бывшего главы подмосковного Раменского Андрея Кулакова.
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Происшествия , Криминал , Андрей Кулаков
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