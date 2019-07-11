В Чернобыле задержали сталкеров из Британии и России

Трех сталкеров из Великобритании РФ задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

"Двух граждан Великобритании обнаружили в поселке Припять и одного гражданина Российской Федерации — в районе селе Терехи. Все нарушители незаконно проникли в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма. Там "сталкеры" находились около суток", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф. Информацию о нарушениях также направили в Службу безопасности Украины и Госпогранслужбу.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.