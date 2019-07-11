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ПФР прокомментировал задержание замглавы фонда 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТАСС
Пенсионный фонд России работает в штатном режиме и оказывает необходимое содействие следственным органам, заявили RNS в пресс-службе ПФР, комментируя проведение следственных действий в отношении заместителя председателя правления фонда Алексея Иванова.
«Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме», — сказали в пресс-службе.
Ранее принадлежащее бизнесмену Григорию Березкину РБК сообщило, что в отношении зампредправления ПФР Алексея Иванова начаты следственные действия. Издание TAdviser со ссылкой на два источника сообщило о задержании Иванова.
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Происшествия , Григорий Березкин , Алексей Иванов , Пенсионный фонд РФ , РБК
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