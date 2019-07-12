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Траур по погибшим от наводнения объявлен в Иркутской области 

ТК «Звезда» + ещё 22 1 час назад
Фото: ТРК Звезда
Жертвами паводка в регионе стали 25 человек, еще 580 жителей Приангарья госпитализированы в медучреждения. 11 человек числятся пропавшими без вести.
В Иркутской области 12 июля объявлен день траура по погибшим в результате наводнения в регионе. Соответствующий указ накануне подписал губернатор области Сергей Левченко.
По всей территории области приспущены флаги и отменены все развлекательные мероприятия.
По последним данным жертвами паводка стали 25 человек, еще 11 — считаются пропавшими без вести. Число госпитализированных из-за наводнения в Иркутской области возросло до 580, в том числе 134 ребенка.
Как сообщает региональное управление МЧС РФ, за прошедшие сутки за медицинской помощью обратились 198 человек, среди которых 64 несовершеннолетних.
В конце июня из-за продолжительных ливней в Иркутской области вышли из берегов реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока. Вода мощным потоком понеслась по улицам поселков и деревень. Были затоплены более десяти тысяч домов и хозяйств, многие люди остались без крова. Всего в пострадавших от наводнения территориях за медпомощью обратились 4 166 человек.
Вице-премьер РФ Виталий Мутко дал МЧС десять дней на завершение работ после паводка. Местные власти до конца этой недели должны завершить очистку и дезинфекцию населенных пунктов.
В ликвидации последствий наводнения участвуют и российские военные. Они оказывают помощь пострадавшему населению, проводят диагностические исследования, расчищают территорию от мусора и проводят дезинфекцию социально значимых объектов.
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Комментарии
Происшествия , Катастрофы , Наводнение , Сергей Левченко , Виталий Мутко , МЧС , Иркутская Область
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