Траур по погибшим от наводнения объявлен в Иркутской области

Жертвами паводка в регионе стали 25 человек, еще 580 жителей Приангарья госпитализированы в медучреждения. 11 человек числятся пропавшими без вести.

Иркутской области 12 июля объявлен день траура по погибшим в результате наводнения в регионе. Соответствующий указ накануне подписал губернатор области Сергей Левченко

По всей территории области приспущены флаги и отменены все развлекательные мероприятия.

По последним данным жертвами паводка стали 25 человек, еще 11 — считаются пропавшими без вести. Число госпитализированных из-за наводнения в Иркутской области возросло до 580, в том числе 134 ребенка.

Как сообщает региональное управление МЧС РФ , за прошедшие сутки за медицинской помощью обратились 198 человек, среди которых 64 несовершеннолетних.

В конце июня из-за продолжительных ливней в Иркутской области вышли из берегов реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока. Вода мощным потоком понеслась по улицам поселков и деревень. Были затоплены более десяти тысяч домов и хозяйств, многие люди остались без крова. Всего в пострадавших от наводнения территориях за медпомощью обратились 4 166 человек.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко дал МЧС десять дней на завершение работ после паводка. Местные власти до конца этой недели должны завершить очистку и дезинфекцию населенных пунктов.

В ликвидации последствий наводнения участвуют и российские военные. Они оказывают помощь пострадавшему населению, проводят диагностические исследования, расчищают территорию от мусора и проводят дезинфекцию социально значимых объектов.