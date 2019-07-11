В Москве напали на журналистку Bloomberg

Журналистка агентства Bloomberg Ольга Танас стала жертвой нападения в Москве . Об этом в четверг, 11 июля, сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел около 09:00 в центре столицы у гостиницы «Националь». По словам Танас, неизвестный набросился на нее и попытался «поднять» ее за ноги.

Журналистка обратилась в правоохранительные органы , полиция проводит проверку.