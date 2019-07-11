Погода на Камчатке: из-за таяния вечной мерзлоты «поехал» дом на севере Камчатки, жильцы эвакуированы

Из-за смещения свай эвакуирован 51 житель многоквартирного двухэтажного дома в селе Аянка Пенжинского района Камчатки. Это северная часть полуострова.

Пресс-служба правительства региона распространила сообщение, в котором называет возможную версию произошедшего.

Из-за аномальной жары, которая стоит в районе больше месяца, начал оттаивать верхний слой грунта — вечной мерзлоты, на которой расположен весь Пенжинский район. Накануне температура воздуха на солнце превышала 50 градусов тепла.

Все жители дома — 51 человек, 20 из которых дети, разместились у родственников и знакомых, передает ТАСС.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поручил местным властям как можно быстрее установить точную причину смещения свай, а также получить заключение специалистов: стоит ли ремонтировать дом или строить новое здание. По результатам будет принято решение о дальнейших действиях.

Деревянный дом 1970-х годов постройки стоит на сваях, которые уходят в вечную мерзлоту.