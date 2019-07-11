Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода на Камчатке: из-за таяния вечной мерзлоты «поехал» дом на севере Камчатки, жильцы эвакуированы 

Вести.Ru + ещё 3 17 минут назад
Фото: kamgov.ru
Из-за смещения свай эвакуирован 51 житель многоквартирного двухэтажного дома в селе Аянка Пенжинского района Камчатки. Это северная часть полуострова.
Пресс-служба правительства региона распространила сообщение, в котором называет возможную версию произошедшего.
Из-за аномальной жары, которая стоит в районе больше месяца, начал оттаивать верхний слой грунта — вечной мерзлоты, на которой расположен весь Пенжинский район. Накануне температура воздуха на солнце превышала 50 градусов тепла.
Все жители дома — 51 человек, 20 из которых дети, разместились у родственников и знакомых, передает ТАСС.
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поручил местным властям как можно быстрее установить точную причину смещения свай, а также получить заключение специалистов: стоит ли ремонтировать дом или строить новое здание. По результатам будет принято решение о дальнейших действиях.
Деревянный дом 1970-х годов постройки стоит на сваях, которые уходят в вечную мерзлоту.
Вести.Ru: последние новости
Рука во дворе: Сонька Сипатая призналась в нескольких убийствах Польша отказалась выдавать Швеции россиянина, вывезшего детей Личность мертвого мужчины с гирей на ноге установлена, возбуждено дело об убийстве
Комментарии
Происшествия , Погода , Владимир Илюхин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузины оценили желание главы «Рустави-2» мочиться в вино79
«Сломался и впал в истерику»36
Зеленский открыл Чернобыль для туристов8
Россия накажет Грузию без санкций720
В спальню Елизаветы II пробрался неизвестный мужчина6
Видео
01:08
В Израиле нашли библейский город царя Давида
Наука Наука и техника
03:51
Пока вы не уснули: в Грузии унизили Россию
В мире
00:53
Ошибка перевода: глава «Рустави 2» не хотел мочиться в вино
Кавказ Статьи
00:57
Беглов: надо навести порядок на муниципальных выборах в Петербурге
Политика
Как кот с мышью: Саакашвили о Путине и Грузии
В мире Статьи
04:16
Журналисты нашли у Трампа тяжелую болезнь
США В мире
01:35
Лобода выдала чужое обнаженное тело за свое
Шоу-бизнес
10:32
Зачем Чернобыльской АЭС второй саркофаг
Украина В мире
04:44
Скрывал месяцами: На кого Виторган променял Собчак
Шоу-бизнес Статьи
01:00
«Он маньяк!»: Пугачева прячется от опасного фаната
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама