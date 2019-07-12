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Адвокат внес ясность в ситуацию с делом против отца сестер Хачатурян 

Газета.Ru + ещё 30 46 минут назад
Адвокат Ярослав Пакулин отреагировал на распространившуюся в СМИ информацию о том, что против Михаила Хачатуряна завели отдельное дело. Об этом сообщает телеканал "360".
По его словам, данная информация не соответствует действительности.
Он уточнил, что пока никакого дела не возбудили, а лишь выделили в отдельное производство.
"После выяснения позиции родственников будет решаться вопрос о возбуждении дела", — подчеркнул Пакулин.
Уточняется, что сотрудники следствия выделили материалы по статьям "Истязание", "Насильственные действия сексуального характера" и "Понуждение к действиям сексуального характера".
Если признаки преступления подтвердятся, то будет возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело в отношении отца сестер Хачатурян.
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Происшествия , Видео , Криминал , Михаил Хачатурян
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