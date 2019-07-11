Басманный суд Москвы арестовал имущество экс-министра открытого правительства Михаила Абызова. Как сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Дрозда, имущество оценено в сумму более 20 млрд 629 млн рублей.
По словам адвоката, арестованное имущество и денежные средства «в разы превышают ущерб», заявленный по уголовному делу, вменяемому Абызову.
В настоящее время суд рассматривает вопрос об аресте акций более 20 компаний, принадлежащих экс-министру. Деятельность этих компаний блокирована.
В ходе заседания Михаил Абызов заявил, что недоумевает от произвола следственных органов.
«Сейчас мы имеем арестованное имущество и средства на 20 млрд рублей. Действует закон сильного, я в клетке, поэтому можно делать, что угодно», — сказал он.
Михаил Абызов обвиняется в организации преступного сообщества и махинациях на сумму 4 млрд рублей. По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года экс-министр организовал аферу, в результате которой принадлежащие ему компании СИБЭКО и РЭС приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний.