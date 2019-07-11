«В разы превышает ущерб»: суд арестовал активы Абызова на 20 млрд

Басманный суд Москвы арестовал имущество экс-министра открытого правительства Михаила Абызова . Как сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Дрозда, имущество оценено в сумму более 20 млрд 629 млн рублей.

По словам адвоката, арестованное имущество и денежные средства «в разы превышают ущерб», заявленный по уголовному делу, вменяемому Абызову.

В настоящее время суд рассматривает вопрос об аресте акций более 20 компаний, принадлежащих экс-министру. Деятельность этих компаний блокирована.

В ходе заседания Михаил Абызов заявил, что недоумевает от произвола следственных органов.

«Сейчас мы имеем арестованное имущество и средства на 20 млрд рублей. Действует закон сильного, я в клетке, поэтому можно делать, что угодно», — сказал он.