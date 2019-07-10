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Названы имена задержанных бойцов спецназа ФСБ 

Рамблер 30 минут назад
Обвиняемые в разбое сотрудники ФСБ будут отбывать арест в московском СИЗО №4 «Медведь», пишет «Коммерсант».
5 июля Московский гарнизонный суд арестовал на два месяца пятерых подозреваемых в разбойном нападении: бойцов спецгруппы «Альфа» Владимира Урусова и Романа Оболенского и сотрудников управления «К» ФСБ Дмитрия Чуквина, Александра Карелина и Александра Власова.
Еще двое фигурантов дела, бойцы «Вымпела» Дмитрий Капышев и «Альфы» Хетаг Маргиев, признали обвинения и помещены под домашний арест.
По данным «Коммерсанта», жертвами нападения сотрудников ФСБ стали граждане Китая, работающие в торговом комплексе «Садовод». У них похитили 140 млн рублей из офиса на улице Ивана Бабушкина в Москве.
Происшествия , Криминал , Александр Карелин , Александр Власов , ФСБ , ФСИН
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