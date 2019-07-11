10 сотрудников таможни аэропорта Домодедово арестованы по делу о взятке

Баcманный суд избрал в отношении 10 задержанных сотрудников Домодедовской тамoжни меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По словам представителя суда Юноны Царевой, некоторым был избран домашний арест.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству о задержании сотрудников Домодедовской таможни по подозрению в получении взятки. Против них было возбуждено уголовное дело.

Как стало известно РЕН ТВ, сотрудники таможни получали деньги от пассажиров, которые хотели провезти незадекларированную сумму денежных средств сверх разрешенной.

Сумма самой крупной взятки, которую получили таможенники, составила 200 тысяч рублей, передает телеканал.