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10 сотрудников таможни аэропорта Домодедово арестованы по делу о взятке 

Ридус + ещё 30 1 час назад
Фото: ТАСС
Баcманный суд избрал в отношении 10 задержанных сотрудников Домодедовской тамoжни меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
По словам представителя суда Юноны Царевой, некоторым был избран домашний арест.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству о задержании сотрудников Домодедовской таможни по подозрению в получении взятки. Против них было возбуждено уголовное дело.
Как стало известно РЕН ТВ, сотрудники таможни получали деньги от пассажиров, которые хотели провезти незадекларированную сумму денежных средств сверх разрешенной.
Сумма самой крупной взятки, которую получили таможенники, составила 200 тысяч рублей, передает телеканал.
Ранее «Ридус» писал о задержании замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова. Его подозревают в злоупотреблении должностных полномочий при распределении бюджетных средств. Чиновника проверяют на причастность к получению взятки.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Алексей Иванов , Пенсионный фонд РФ , Аэропорт Домодедово , МВД , Ридус , РЕН ТВ , ИТАР-ТАСС
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