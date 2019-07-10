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В центре Луганска прогремел взрыв 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Луганске произошел взрыв в многоэтажном доме, сообщает РИА «Новости».
Здание не эксплуатировалось, взрыв прогремел на седьмом этаже дома. По предварительной информации, жертв нет.
На месте происшествия работают саперы, МЧС и МВД, здание оцеплено.
Происшествия , В мире , МЧС , МВД , РИА Новости , Луганск
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