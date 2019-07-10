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В центре Луганска прогремел взрыв
Рамблер
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1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
В
Луганске
произошел взрыв в многоэтажном доме,
сообщает
РИА «Новости».
Здание не эксплуатировалось, взрыв прогремел на седьмом этаже дома. По предварительной информации, жертв нет.
На месте происшествия работают саперы,
МЧС
и
МВД
, здание оцеплено.
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