Замглавы Пенсионного фонда России задержали следователи

«Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме», — заявили в пресс-службе ПФР.

Уголовное дело в отношении Иванова находится в производстве следователей центрального аппарата Следственного комитета России (СКР).

8 апреля сообщалось, что в Воронеже бывшая начальница районного подразделения управления Пенсионного фонда России оформила своему отцу ежемесячную пенсию в размере 150 тысяч рублей. В ходе следствия обвиняемая признала свою вину. Она также полностью возместила ущерб.