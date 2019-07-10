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«Ходит и ищет дочь»: в Пензе бабушка пыталась вылезти из окна по простыням 

Ридус + ещё 1 1 час назад
Фото: Vk.com/ Ридус
В Пензе пожилая женщина пыталась спуститься из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, по связанным простыням. По словам местных жителей, дочь закрыла ее дома, когда ушла на работу.
«С бабушкой все нормально. Она старенькая и ходит утром по чужим квартирам, звонит и ищет дочь. Соседи пожаловались дочери, и она закрыла её. А та, в свою очередь, захотела на улицу, но выйти не смогла через дверь», — рассказала «Ридусу» очевидец Елена Викторова.
Инцидент произошел сегодня днем в микрорайоне Заря. Судя по фотографиям с места произошедшего, сделанным местными жителями, пенсионерка живет в квартире на третьем этаже. На место вызвали спасателей.
Ранее «Ридус» рассказывал также, что в Пензе пожилая женщина умерла из-за ошибки врача-эндоскописта. А в уральской больнице отказались принимать инвалида-колясочника — его оставили лежать на полу в куче памперсов.
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Происшествия , Елена Викторова , Ридус , Пенза
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