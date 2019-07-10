Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Польский суд отказался выдать Швеции россиянина Лисова 

RT на русском + ещё 14 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Окружной суд Варшавы принял решение не высылать в Швецию россиянина Дениса Лисова, вывезшего из скандинавской страны трёх своих дочерей.
Как сообщает РИА Новости, в своём постановление судья отметил, что выданный Швецией европейский ордер на арест Лисова нарушает гражданские права россиянина.
По заключению судьи, гражданина России поставили «в безвыходное положение, у него отобрали детей и выставили невыполнимые условия их возвращения».
«Действия властей Швеции нарушали непосредственно права детей, лишали их любви отца», — отметил судья.
В апреле сообщалось, что в Варшаве задержали Лисова, который пытался вывезти своих несовершеннолетних дочерей на родину.
Как сообщила в беседе с RT сестра жены Лисова, семья переехала в Швецию в 2012 году из Хабаровска. Через два года супруга тяжело заболела и попала в больницу. В 2017 году шведские органы опеки изъяли детей у отца, поскольку тот якобы не справлялся с обязанностями по их воспитанию, и передали их в приёмную мусульманскую семью.
В свою очередь, адвокат Бартош Левандовски рассказал, что после задержания его подзащитный попросил убежища в Польше, опасаясь действий шведских властей.
RT на русском: последние новости
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии В Казани задержали подозреваемую в хищении 20 млн рублей кассиршу Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Комментарии
Происшествия , В мире , Денис Лисов , Варшава , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Идиотизм». Прототип героя «Чернобыля» возразил Зеленскому2
Спустил на ставки? Где украденные кассиршей 20 млн3
Решена судьба гендиректора грузинского телеканала44
Пока вы не уснули: в Грузии унизили Россию94
Макаревич рассказал Собчак о своих миллионах17
Видео
03:51
Пока вы не уснули: в Грузии унизили Россию
В мире
00:57
Беглов: надо навести порядок на муниципальных выборах в Петербурге
Политика
04:16
Журналисты нашли у Трампа тяжелую болезнь
США В мире
01:35
Лобода выдала чужое обнаженное тело за свое
Шоу-бизнес
10:32
Зачем Чернобыльской АЭС второй саркофаг
Украина В мире
04:44
Скрывал месяцами: На кого Виторган променял Собчак
Шоу-бизнес Статьи
01:00
«Он маньяк!»: Пугачева прячется от опасного фаната
Шоу-бизнес Статьи
01:34
Изгнанный Зеленским «разбойник» намерен судиться
Украина В мире
00:13
Искрящийся трамвай сняли на видео
Новости Москвы
00:40
Город в США уходит под воду
Погода В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение