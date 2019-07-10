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Видео: Двигатель авиалайнера в США развалился в полете 

Российская Газета + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пассажиры авиарейса Атланта-Балтимор компании Delta пережили не самые приятные минуты. По пока что не установленным причинам, во время полета на высоте 10000 метров в левом двигателе самолета McDonnell Douglas MD-80 отвалился обтекатель турбины и застрял внутри корпуса. Двигатель был остановлен, а самолет в результате благополучно совершил аварийную посадку в Северной Каролине.
Логан Вебб, находившийся на борту самолета, смог запечатлеть этот момент на камеру своего мобильного телефона. Видео он опубликовал на своей страничке в Twitter.
"Перед тем как это случилось, мы в салоне услышали громкий "бум". После этого в кабину самолета начал поступать дым, и здесь, мы (пассажиры) действительно начали переживать. Чувствовалось, что самолет начал замедляться и в кабине стало жарко — выключили кондиционер", сообщил телеканалу WMAR-TV другой пассажир.
После инцидента авиакомпания принесла извинения пассажирам за случившееся, а также, в качестве небольшой компенсации, выдала всем ваучеры на 30 долларов, чтобы люди смогли перекусить в аэропорту в ожидании нового рейса в Балтимор.
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Происшествия , В мире , США
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