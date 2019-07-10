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В Хабаровском крае медведь забрался в дом к мужчине с ребенком 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Медведь зашел на территорию села Иннокентьевка в Николаевском районе Хабаровского края и забрался в дом, где находились пожилой мужчина с маленьким ребенком, никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщила в среду исполняющая обязанности главы поселения Ирина Кузнецова.
"Накануне в дом, на окраине села, возле леса, забрался медведь. В частном деревянном доме живут пожилой мужчина и маленький ребенок", — сказал Кузнецова.
Дом, куда наведался хищник, двухквартирный, одна из квартир пустует. Мужчина поздно вечером услышал звон разбившегося стекла и шум за стеной, затем гулкие шаги в комнате, а после увидел, как большой медведь лезет в окно на кухню в его квартире. "Медведь выдавил стекло в оконной раме и начал залезать в квартиру, мужчина стал кричать на него, тот шарахнулся, на шум прибежали соседи, медведь убежал в лес", — рассказала Кузнецова.
Она добавила, что попросила помощи у администрации Николаевского района, чтобы в село прислали специалистов, которые могли бы отловить животное.
Иннокентьевское сельское поселение находится примерно в 40 км от Николаевска-на-Амуре, в нем живут около 300 человек.
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Происшествия , Хабаровский Край
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