В Хабаровском крае медведь забрался в дом к мужчине с ребенком

Медведь зашел на территорию села Иннокентьевка в Николаевском районе Хабаровского края и забрался в дом, где находились пожилой мужчина с маленьким ребенком, никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщила в среду исполняющая обязанности главы поселения Ирина Кузнецова.

"Накануне в дом, на окраине села, возле леса, забрался медведь. В частном деревянном доме живут пожилой мужчина и маленький ребенок", — сказал Кузнецова.

Дом, куда наведался хищник, двухквартирный, одна из квартир пустует. Мужчина поздно вечером услышал звон разбившегося стекла и шум за стеной, затем гулкие шаги в комнате, а после увидел, как большой медведь лезет в окно на кухню в его квартире. "Медведь выдавил стекло в оконной раме и начал залезать в квартиру, мужчина стал кричать на него, тот шарахнулся, на шум прибежали соседи, медведь убежал в лес", — рассказала Кузнецова.

Она добавила, что попросила помощи у администрации Николаевского района, чтобы в село прислали специалистов, которые могли бы отловить животное.

Иннокентьевское сельское поселение находится примерно в 40 км от Николаевска-на-Амуре, в нем живут около 300 человек.