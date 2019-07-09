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Девушка выжила после падения под поезд в столичном метро 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 35 минут назад
Фото: РИА Новости
На станции «Тверская» Замоскворецкой линии московского метро под поезд упала девушка, сообщил источник в экстренных службах.
В экстренных службах сообщили, что для спасения девушки на «Тверской» было отключено электричество от контактного рельса, что привело к задержке в движении поездов на Замоскворецкой линии», передает ТАСС.
По словам источника в экстренных службах, девушка осталась в живых, она отделалась незначительными травмами.
На горячей линии столичной подземки сообщили, что в настоящее время движения поездов полностью восстановлено.
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Происшествия , Другое , ИТАР-ТАСС
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