В России завершили расследование дела украинских моряков

Следователи предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Николая Полозова.

По его словам, это значит, что активная фаза дела, связанная со сбором и закреплением доказательств, завершена. На изучение 20 томов материалов дела потребуется не менее трех месяцев. К его изучению защита и обвиняемые планируют приступить в конце июля.

Кроме того, адвокат рассказал, что следствие планирует обратиться в Лефортовский суд Москвы с ходатайством о продлении срока ареста в отношении моряков.

Ранее 9 июля президент России Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе был специально устроен бывшим президентом Украины Петром Порошенко в ходе его предвыборной кампании. Российский лидер полагает, что Порошенко намеревался ввести особое положение по всей стране, чтобы отложить выборы.

«Хотелось во что бы то ни стало удержать власть», — добавил он.

25 ноября 2018 года три украинских военных корабля вошли в российские территориальные воды в районе Крыма и начали совершать опасные маневры. На предупреждения российских пограничников они не реагировали. В итоге корабли и их экипажи были задержаны. Киев обвинил Москву в военной агрессии. Российское высшее руководство, в свою очередь, обвинило Киев в провокации.