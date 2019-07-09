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В России завершили расследование дела украинских моряков 

Lenta.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Николая Полозова.
По его словам, это значит, что активная фаза дела, связанная со сбором и закреплением доказательств, завершена. На изучение 20 томов материалов дела потребуется не менее трех месяцев. К его изучению защита и обвиняемые планируют приступить в конце июля.
Кроме того, адвокат рассказал, что следствие планирует обратиться в Лефортовский суд Москвы с ходатайством о продлении срока ареста в отношении моряков.
Ранее 9 июля президент России Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе был специально устроен бывшим президентом Украины Петром Порошенко в ходе его предвыборной кампании. Российский лидер полагает, что Порошенко намеревался ввести особое положение по всей стране, чтобы отложить выборы.
«Хотелось во что бы то ни стало удержать власть», — добавил он.
25 ноября 2018 года три украинских военных корабля вошли в российские территориальные воды в районе Крыма и начали совершать опасные маневры. На предупреждения российских пограничников они не реагировали. В итоге корабли и их экипажи были задержаны. Киев обвинил Москву в военной агрессии. Российское высшее руководство, в свою очередь, обвинило Киев в провокации.
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Происшествия , Украина , Петр Порошенко , Владимир Путин
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