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Балкон едва не обрушился на головы петербуржцев 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Петербурге на Кронверкском проспекте ветхий балкон упал на улицу. Жертв удалось избежать, сообщили «Невские новости».
Во дворе одного из домов произошло происшествие: один из балконов отломился от основной части здания и упал. По сообщению очевидцев, сооружение каким-то образом оставалось висеть на фасаде, но затем оно отвалилось полностью. О всех подробностях сообщили местные жители в тематических группах в «Вконтакте».
Известно, что жильцы дома старались уберечь зевак от трагедии, повесив табличку с запретом выхода на балкон. Власти отреагировали на это событие и демонтировали оставшиеся элементы конструкции.
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