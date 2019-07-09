Балкон едва не обрушился на головы петербуржцев

Петербурге на Кронверкском проспекте ветхий балкон упал на улицу. Жертв удалось избежать, сообщили «Невские новости».

Во дворе одного из домов произошло происшествие: один из балконов отломился от основной части здания и упал. По сообщению очевидцев, сооружение каким-то образом оставалось висеть на фасаде, но затем оно отвалилось полностью. О всех подробностях сообщили местные жители в тематических группах в «Вконтакте».

Известно, что жильцы дома старались уберечь зевак от трагедии, повесив табличку с запретом выхода на балкон. Власти отреагировали на это событие и демонтировали оставшиеся элементы конструкции.