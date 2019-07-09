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Число жертв наводнения в Иркутской области вновь выросло 

Газета.Ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Число погибших в наводнении в Иркутской области снова увеличилось и достигло 24 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
До этого было известно, что в результате паводков погибли 22 человека, а 313 человек были госпитализированы.
Ранее была названа сумма ущерба от наводнений в Иркутской области.
С конца июня Иркутская область страдает от паводков — в 55 населенных пунктах подтоплены более 3000 домов, в которых проживают около 10 тыс. человек, а также 3,5 тыс.
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