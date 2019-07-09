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Крыша музыкального театра горит в Ростове-на-Дону 

ТАСС + ещё 4 25 минут назад
Фото: ТАСС
Крыша Ростовского государственного музыкального театра горит в Ростове-на-Дону, пострадавших нет, сообщил ТАСС художественный руководитель — гендиректор театра Вячеслав Кущев.
"У нас тут человек 50, под кровлей, под металлочеропицей горят стропила, пострадавших, погибших нет", — сказал Кущев.
Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, крыша горит на площади 200 кв. м.
По данным пресс-службы учреждения, все сотрудники эвакуированы, зрителей в здании нет.
"У нас эвакуация, представления в это время не было, театр в отпуске, эвакуация потребовалась только сотрудникам", — сообщила собеседница агентства, не уточнив, сколько человек было эвакуировано.
По данным регионального главка МЧС, пожару присвоен повышенный ранг номер три.
Ростовский музыкальный театр расположен в здании, которое было построено в 1999 году и имеет архитектурный силуэт в виде белого рояля с открытой крышкой. В настоящее время идет его реконструкция, на эти цели выделено около 900 млн рублей.
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Комментарии2
Происшествия , Пожары , Вячеслав Кущев , ИТАР-ТАСС
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