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Жительницу Башкирии отправили в колонию за пьяное смертельное ДТП 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Pixabay.com
Суд вынес приговор жительнице Ишимбая, которая в нетрезвом виде села за руль. В результате пьяной езды женщина спровоцировала смертельное ДТП. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Пьяная женщина-водитель за рулем ВАЗ-21102 в октябре 2018 года во время движения не справилась с управлением. В результате этого легковушка вылетела на полосу встречного движения, где протаранила машину марки УАЗ Patriot. Столкновение привело к гибели пассажира ВАЗа. Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.
Суд приговорил женщину-водителя к двум годам и семи месяцам лишения свободы. Ранее в 2016 году осужденная уже привлекалась к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
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Происшествия , Башкортостан
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