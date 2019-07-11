Жительницу Башкирии отправили в колонию за пьяное смертельное ДТП

Суд вынес приговор жительнице Ишимбая, которая в нетрезвом виде села за руль. В результате пьяной езды женщина спровоцировала смертельное ДТП. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

Пьяная женщина-водитель за рулем ВАЗ-21102 в октябре 2018 года во время движения не справилась с управлением. В результате этого легковушка вылетела на полосу встречного движения, где протаранила машину марки УАЗ Patriot. Столкновение привело к гибели пассажира ВАЗа. Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.

Суд приговорил женщину-водителя к двум годам и семи месяцам лишения свободы. Ранее в 2016 году осужденная уже привлекалась к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.