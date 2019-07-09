Жительница Башкирии забыла в салоне автобуса пакет с одним миллионом рублей

Башкирии местная жительница едва не лишилась более одного миллиона рублей, забыв пакет с деньгами в салоне пассажирского автобуса. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.

Женщина рассказала правоохранителям, что сняла со своего счета более одного миллиона рублей, чтобы купить квартиру. На выходе из автобуса она оставила в салоне пакет с наличностью и документами, однако номер маршрута ей удалось запомнить. Благодаря камерам видеонаблюдения полицейские установили нужный автобус. «Дни.ру» заверили, что и деньги, и документы забывчивой женщине вернули.