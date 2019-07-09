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Пропавшую на Крите женщину-биолога нашли мертвой в пещере 

РИА Новости + ещё 4 9 июля 2019
Фото: РИА Новости
Американскую женщину-ученого обнаружили мертвой в пещере на греческом острове Крит, куда она прибыла для участия в научной конференции, сообщает газета "Катимерини" со ссылкой на полицию.
Поиски 59-летней Сюзанны Итон, научного сотрудника дрезденского Института молекулярной клеточной биологии и генетики Общества Макса Планка, велись почти неделю. Она пропала 2 июля, после того как отправилась на утреннюю пробежку.
Семья 59-летней женщины ранее объявила награду в размере 50 тысяч долларов за информацию о ее местонахождении.
В аккаунте Facebook, посвященном поискам биолога, высказывались предположения, что во время пробежки Итон могла почувствовать себя плохо из-за жары и спрятаться в каком-либо укрытии в поисках тени. В заявлении института ранее отмечалось, что Итон являлась превосходным атлетом и обладателем черного пояса по тхэквондо.
Причины смерти женщины предстоит установить патологоанатомической экспертизе.
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Происшествия , В мире , Европа , Крит
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