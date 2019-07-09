Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Метро Мюнхена временно не работает из-за забастовки 

ТАСС + ещё 2 56 минут назад
Фото: globallookpress.com
Метрополитен германского Мюнхена (федеральная земля Бавария) не работает из-за предупредительной забастовки, которую организовал профсоюз работников сферы услуг Verdi. Как сообщила во вторник компания-оператор MVG, затруднено также движение наземного общественного транспорта.
"С начала рабочего дня и до 14:30 (15:30 мск) проводятся забастовки работников метро, трамваев и автобусов, — говорится в сообщении. — Метро не работает, трамваи ездят лишь по некоторым маршрутам, автобусы ходят нерегулярно".
Городская электричка функционирует в штатном режиме.
Verdi требует, чтобы MVG увеличила заработную плату сотрудников на €200 в месяц.
Ежедневно метро, трамваи и автобусы Мюнхена перевозят 1,5 млн пассажиров.
ТАСС: последние новости
Выброшенный из окна телевизор убил молодую петербурженку Троих членов ИГ приговорили в Москве к срокам от 10 до 15 лет Кузнецова: методика лечения избитой девочки из Ингушетии будет известна через неделю
Происшествия , Бавария , Мюнхен
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Президент Грузии обратилась к России360
На Западе согласились с Путиным28
За оскорбление Путина заплатит вся Грузия492
Лавров оценил идею Зеленского о переговорах1
Украина запретила детям выступать в России
Видео
03:24
Президент Грузии обратилась к России
В мире Политика
06:16
На Западе согласились с Путиным
Политика
00:39
Депутат разглядела операцию ВСУ в Донбассе из космоса
Политика
02:17
Лукашенко ответил на «самый главный» вопрос
В мире Политика
04:00
«Не зря руки отрубил»: на Грачеву обрушились в соцсетях
Общество
01:45
Алибасов поставил точку в разговорах о наследстве
Шоу-бизнес
05:44
За оскорбление Путина заплатит вся Грузия
В мире
03:03
Соловьев уличил «Рустави-2» в обмане
Общество
02:31
Вован и Лексус разыграли премьера Северной Македонии
Общество
04:34
Белоруссия дождалась случая и «очернила» Россию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение