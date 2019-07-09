Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В офисе «Красного и Белого» вновь проходят обыски 

Rambler News Service + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) проводят обыски в головном офисе алкогольной сети «Красное и Белое» в Челябинске, сообщил RNS представитель ритейлера.
«В рамках проверки нашего контрагента, для подтверждения деловых связей между ним и нами, у нас сегодня в офисе находятся проверяющие, в лице правоохранительных структур и налоговой инспекции. Проверяющие ведут себя очень корректно. Всю запрашиваемую ими информацию мы немедленно предоставляем», — сказал представитель.
В конце декабря прошлого года сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия в головном офисе и на складах компании «Красное и Белое» в Челябинске.
В компании тогда отмечали, что причиной обысков было подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов.
Rambler News Service: последние новости
Кузнецова назвала результаты осмотра избитой девочки из Ингушетии В Тбилиси произошли стычки участников двух акций Житель Курска отсудил у Минфина более 2 млн рублей за найденный клад
Происшествия , Федеральная налоговая служба , МВД , Челябинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Президент Грузии обратилась к России30
За оскорбление Путина заплатит вся Грузия374
Лавров оценил идею Зеленского о переговорах
«Пообещали, забыли»: Лукашенко недоволен Россией7
Лукашенко ответил на «самый главный» вопрос5
Видео
03:24
Президент Грузии обратилась к России
В мире Политика
00:39
Депутат разглядела операцию ВСУ в Донбассе из космоса
Политика
01:45
Алибасов поставил точку в разговорах о наследстве
Шоу-бизнес
05:44
За оскорбление Путина заплатит вся Грузия
В мире
03:03
Соловьев уличил «Рустави-2» в обмане
Общество
02:31
Вован и Лексус разыграли премьера Северной Македонии
Общество
04:34
Белоруссия дождалась случая и «очернила» Россию
Политика
01:03
Житель Курска отсудил 2 миллиона у Минфина РФ
Общество
00:23
Одно условие: есть ли смысл встречи Путина и Зеленского
В мире
00:20
В деле башкирской кассирши возник неожиданный поворот
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение