Приговор по делу о подготовке терактов вынесли в Москве

«Суд постановил признать подсудимых виновными и назначить наказание Анзору Тлупову в виде 13 лет, Бахтовару Туйчиеву — 15 лет, Манучехру Туйчиеву — 10 лет», — передает ТАСС приговор судьи, уточнившего что все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Подсудимым вменялись статьи «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»), «Организация террористического сообщества и участие в нем», «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», «Террористический акт» и «Содействие террористической деятельности» УК РФ.

В суде рассказали, что подсудимые готовили теракты в Московской области и столице, а при задержании попытались уничтожить компоненты взрывчатки.

Напомним, 11 июня Московский окружной военный суд вынес приговор троим членам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которые планировали серию терактов на объектах транспорта в столице.