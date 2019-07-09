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Приговор по делу о подготовке терактов вынесли в Москве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил к лишению свободы на сроки от 10 до 15 лет в колонии строгого режима трех членов запрещенной в России террористической организации ИГ.
«Суд постановил признать подсудимых виновными и назначить наказание Анзору Тлупову в виде 13 лет, Бахтовару Туйчиеву — 15 лет, Манучехру Туйчиеву — 10 лет», — передает ТАСС приговор судьи, уточнившего что все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
Подсудимым вменялись статьи «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»), «Организация террористического сообщества и участие в нем», «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», «Террористический акт» и «Содействие террористической деятельности» УК РФ.
В суде рассказали, что подсудимые готовили теракты в Московской области и столице, а при задержании попытались уничтожить компоненты взрывчатки.
Напомним, 11 июня Московский окружной военный суд вынес приговор троим членам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которые планировали серию терактов на объектах транспорта в столице.
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Происшествия , Исламское государство , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Москва
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