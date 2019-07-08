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Националисты штурмуют NewsOne из-за телемоста с Россией 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Wikimedia Commons
У здания телеканала NewsOne около сотни протестующих, вышедших на улицы Киева, перекрыли дорогу с требованиями к телекомпании изменить информационную политику. Об этом сообщает ТАСС.
Они также выступили с обвинениями в адрес украинских журналистов в том, что они "пропагандируют российскую точку зрения на события".
Один из организаторов митинга заявил, что украинские политики "легализуют" канал NewsOne.
Отмечается, что некоторые участники протеста подожгли пиротехнику, а также начали использовать постеры с антироссийскими лозунгами.
Находящиеся на месте акции сотрудники правоохранительных органов в действия граждан не вмешиваются.
Ранее сообщалось, что телеканал NewsOne проведет телемост между Россией и Украиной, однако позднее руководство канала отменило свое решение.
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Происшествия , В мире , Украина , МВД , Киев
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