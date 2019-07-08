Националисты штурмуют NewsOne из-за телемоста с Россией

У здания телеканала NewsOne около сотни протестующих, вышедших на улицы Киева , перекрыли дорогу с требованиями к телекомпании изменить информационную политику. Об этом сообщает ТАСС.

Они также выступили с обвинениями в адрес украинских журналистов в том, что они "пропагандируют российскую точку зрения на события".

Один из организаторов митинга заявил, что украинские политики "легализуют" канал NewsOne.

Отмечается, что некоторые участники протеста подожгли пиротехнику, а также начали использовать постеры с антироссийскими лозунгами.

Находящиеся на месте акции сотрудники правоохранительных органов в действия граждан не вмешиваются.

Ранее сообщалось, что телеканал NewsOne проведет телемост между Россией и Украиной, однако позднее руководство канала отменило свое решение.