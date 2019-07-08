Избивали газовым шлангом: ингушской девочке ампутируют правую руку

Врачи борются «за каждый миллиметр» на теле ребенка, однако травмы настолько тяжелые, что медработники не исключают ампутацию и левой руки. Девочку на днях доставили в московскую клинику из больницы города Сунжа. По подозрению в истязании ребенка арестована ее тетя, которая вместе с мужем незаконно содержала девочку у себя дома.

Жестоко избитой 7-летней девочке из Республики Ингушетия ампутируют кисть правой руки. Об этом ТАСС сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Леонида Рошаля. Напомним, что 4 июля девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из больниц Ингушетии. При обследовании на ее теле обнаружили множество ссадин, синяков, давних укусов и открытый перелом кисти. Врачам пришлось прооперировать руку, так как в сосуде образовался тромб. После этого состояние ребенка улучшалось — удалось восстановить кровообращение в кисти. Позже девочку направили в клинику главного детского доктора России

Изначально, после первых осмотров девочки, врачи заявили, что за пострадавшую конечность еще можно побороться. «Первые исследования были неожиданны для нас в том, что мы нашли старые переломы ребер у ребенка и травму позвоночника, несколько позвонков. Но это все вещи, которые не требуют хирургического лечения. Сейчас у нас будет продолжаться диагностический процесс», — рассказывал Рошаль.

Однако оптимистические прогнозы не оправдали себя — правую кисть ребенка врачам сохранить не удалось, ее будут ампутировать. «Сейчас идет борьба за каждый миллиметр и шанс, возможность. Но, к сожалению, тот первоначально положительный прогноз не оправдывается. Врачи борются за левую руку», — пояснила омбудсмен Анна Кузнецова.

По предварительным данным, ребенка жестоко избила ее 35-летняя тетя. СМИ сообщают, что ранее она уже была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Известно, что ребенок проживал с родственницей, ее мужем и их родными детьми. Семейная пара воспитывала племянницу без официально оформленной опеки.

«Последние полгода ребенок проживает в семье близкой родственницы. Со слов женщины, травмы получены ребенком при падении в яму во дворе дома, расположенного на улице Восточная в городе Сунжа. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — поясняли в МВД по Ингушетии.

В ходе расследования правоохранительные органы нашли родных родителей девочки. Они находятся в разводе и не видели дочь с момента передачи ее родственникам. «Сейчас найдены и папа, и мама. Мать и отец находятся в разводе. Папа давно не видел девочку, уже продолжительное время. А мама сейчас с другим человеком, у нее новый брак. И год назад, по ее словам, она передала девочку тете, той женщине, которая сейчас задержана», — сообщила Кузнецова.

В ингушском МВД в свою очередь уточнили, что мать девочки стояла на учете в полиции еще в 2017 году. За их семьей следили как за неблагополучной, однако затем положение поправилось, и их сняли с учета. Через некоторое время после этого мать передала дочь тете.

6 июля в суде родственница признала, что наказывала ребенка, но при этом заявила, что побои — не ее рук дело. «Я видела состояние ребенка, объяснить, откуда у нее укусы и ножевые раны, не могу, так как все ее раны были мною обработаны зеленкой», — рассказала она.

Ожоги, по словам подозреваемой, девочка получила после того, как самостоятельно залезла в кастрюлю с бульоном. Ганиева решила не ехать к врачу и обработала раны в домашних условиях. Между тем ее муж в суде подтвердил, что супруга неоднократно избивала племянницу ремнем и газовым шлангом за «проступки».

В итоге суд арестовал женщину на два месяца. «Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, а также действиям родителей девочки», — заявили в СК.

Силовики также проверят работу органов опеки и участкового педиатра, которые должны были наблюдать за девочкой. «Работа в этом направлении начата. Будут проверяться должностные лица органов опеки и попечительства, а также участковый педиатр. Ведь все дети должны быть на учете у участкового врача», — пояснили в Следственном комитете

Тем временем девочка продолжает пребывать в больнице — ей грозит еще как минимум одна операция. Между тем местные СМИ сообщают, что бабушка пострадавшего ребенка уже изъявила желание оформить опеку над девочкой. Однако детский омбудсмен в Ингушетии Зарема Чахкиев заявила, что такой исход событий маловероятен, так как на протяжении того времени, когда девочка проживала с тетей и терпела систематические побои, бабушка ни разу не заглянула к внучке.