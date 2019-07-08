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На Кубани под рухнувшей стеной дома на глазах у отца погиб ребенок 

Вести.Ru + ещё 1 24 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В Апшеронском районе Краснодарского края следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка.
Трагедия произошла вечером 7 июля, когда 40-летний местный житель вместе с 12-летним сыном находился на своем земельном участке.
На нем располагался полуразрушенный дом, который отец ребенка разбирал накануне.
В тот момент, когда мужчина пилил ветки деревьев, а сын находился у стены полуразобранного дома. Стена обрушилась прямо на мальчика.
Отец незамедлительно вызвал скорую, но медикам лишь оставалось констатировать смерть ребенка: от полученных травм он скончался на месте.
Следователи выясняют обстоятельства трагедии и проводят судебно-медицинскую экспертизу и продолжают расследование, говорится в сообщении регионального главка СК РФ.
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Происшествия , СКР , Краснодарский Край
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