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Суд взыскал более 2 млн рублей в пользу жителей Курска за сданный клад золотых монет 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: Pixabay.com
Ленинский районный суд Курска взыскал с Минфина РФ более 2 млн рублей в качестве компенсации в пользу двух местных жителей за обнаруженный ими в 2012 году и сданный государству клад российских золотых монет дореволюционной чеканки, сообщила в понедельник пресс-служба суда.
Клад был оценен в более 4 млн рублей. По закону культурные ценности подлежат передаче в государственную собственность, если их собственник не может быть установлен или утратил на них право. При этом нашедший клад и собственник земельного участка, где он был найден, имеют право на вознаграждение в размере половины его стоимости. Жители Курска во время ремонта в доме нашли стеклянную бутылку с золотыми монетами Российской империи и сдали их государству, но так и не получили положенную награду.
"Решением суда с Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации взыскано вознаграждение за клад в размере 2 млн 152 тыс. 284 рублей в равных долях, то есть по 1 млн 76 тыс. 142 рубля в пользу каждого", — говорится в сообщении.
Клад из 260 монет конца XIX — начала XX века был передан в Гохран России, но в доставленной опечатанной коробке вместо них оказались три гаечных ключа и канцелярский степлер. Было возбуждено уголовное дело, однако его расследование на данный момент приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
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Комментарии
Происшествия , Общество , Минфин , Курск
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